DISCARICA DI GROTTAGLIE, DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE EMILIANO

“La Giustizia amministrativa mette definitivamente la parola fine alla vicenda che riguarda la discarica di Grottaglie.

La Regione Puglia è stata sempre accanto al Comune ed alla comunità in questa battaglia, con il sostegno in sede giudiziaria e, da ultimo, esprimendo parere negativo innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quello che qualcuno voleva far passare come “ottimizzazione orografica”, in realtà, per il Consiglio di Stato, era una nuova discarica. La comunità ionica vede oggi affermato un diritto. Ora però viene il tempo dei doveri. Affrontare con intelligenza la gestione dei rifiuti, con impianti moderni e limitando al massimo i conferimenti in discarica”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

