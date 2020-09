ECCELLENZA, BRUTTA SORPRESA PER IL MARTINA

Una brutta sorpresa alla nostra ripresa. Il Martina Calcio comunica di non essere riuscita a svolgere l’allenamento odierno: i nostri ragazzi, giunti allo “Stadio Comunale Tursi”, hanno trovato l’impianto chiuso a causa di una risposta mai arrivata da parte del Comune di Martina alla nostra richiesta, pervenuta in data 30 agosto, per la seduta di allenamento di questo pomeriggio. Un cenno da parte del Comune è arrivato soltanto alle 13.54, quando già calciatori e dirigenti si erano mobilitati da tutta la Puglia per raggiungere la nostra città.

Nonostante l’incontro tenutosi ieri- assolutamente positivo- tra il vicepresidente Luciano Soldano, il Sindaco Franco Ancona e l’assessore allo Sport Tiziana Schiavone, squadra e staff non hanno avuto la possibilità di accedere la struttura.

Luciano Soldano e Pietro Lacarbonara hanno mostrato tutta la delusione per il triste episodio odierno: “Non vogliamo creare polemica, ma è una situazione improponibile per chi vuole fare calcio. Noi stiamo facendo tutto questo per la città di Martina e per riportare entusiasmo, queste cose non aiutano per niente”.