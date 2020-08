FERRAGOSTO E MOVIDA, CATALDINO CHIEDE IL RISPETTO DELLE REGOLE

La Polizia Locale, recependo le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, come programmato nei giorni scorsi ha avviato una serie di controlli sulle spiagge, di mattina, e nei luoghi della movida serale dove ci sono maggiori probabilità di assembramenti.

Si tratta di attività che vengono effettuate ogni anno, contro fenomeni come gli accampamenti irregolari o i falò, anche in collaborazione con le altre forze di polizia. Quest’estate, tuttavia, il primo cittadino ha disposto che fosse prestata maggiore attenzione preventiva, dovendosi effettuare anche i controlli relativi al rispetto delle norme anti Covid-19, peraltro aggiornati dall’ordinanza della Regione Puglia emanata ieri.

“È necessario indossare la mascherina anche all’aperto – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino –, dove non è possibile mantenere la distanza minima di un metro, ma anche al chiuso o quando ci si avvicina ai chioschi. L’amministrazione Melucci fa appello al senso di responsabilità dei cittadini tarantini: per evitare che il contagio aumenti, bisogna fare tutto ciò che è possibile”.

