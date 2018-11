FISCO, SARÀ ILLUSTRATO A TARANTO IL NUOVO “BONUS VERDE”

now playing

A Taranto il convegno “Bonus Verde: applicazioni ed opportunità”

Per la prima volta in Puglia la Dott.ssa For. Sabrina Diamanti, neo eletta Presidente Nazionale del Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali).

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto organizza, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, il convegno “Bonus Verde: applicazioni ed opportunità”.

La manifestazione, sostenuta da “Vivai Capitanio” e da “La Gardenia Green Solution”, si terrà alle ore 15.30 di martedì 20 novembre, presso il Salone degli Specchi del Municipio di Taranto.

In occasione di questo importante convegno sarà a Taranto per la prima volta la Dott.ssa For. Sabrina Diamanti, neo eletta Presidente Nazionale del Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali).

Il Bonus Verde è la detrazione Irpef del 36%, prorogata all’anno prossimo grazie alla nuova legge di bilancio 2019, che interessa la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili.

Annunciando la manifestazione il Dott. Agr. Gianrocco De Marinis, Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Taranto, ha spiegato che «per i dottori agronomi e i dottori forestali il Bonus Verde rappresenta una straordinaria occasione per dimostrare le proprie competenze anche in ambito urbano, dove è importante affidarsi a professionisti qualificati per la realizzazione di progetti del verde».

«L’agronomo ed il forestale rappresentano – ha poi detto Gianrocco De Marinis – l’unica figura professionale che, a seconda del contesto urbano, è in grado di seguire la progettazione dalla fase iniziale dell’impianto, fino alla gestione delle piante adulte. Basti pensare all’iniziale importanza nella scelta della specie ed alla disposizione delle piante, nonché alla successiva conduzione dell’area a verde che comprende tra le operazioni più importanti: l’irrigazione, la nutrizione, la difesa e la gestione della chioma».

i lavori del convegno, introdotti e moderati da Dott.ssa For. Sabrina Diamanti, saranno aperti dai saluti di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, Dott. Agr. Rosario Centonze, Presidente della Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Puglia, Dott. Agr. Gianrocco De Marinis, Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Taranto, e Dott. Cosimo Latorre, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Taranto.

In seguito si entrerà nel vivo con le relazioni: la Dott.ssa Francesca Viggiano, Assessore comunale Ambiente e Salute, che interverrà su “Verde pubblico e privato: un’occasione per la città”; il Dott. Leonardo Capitanio, Presidente dell’Anve, relazionerà su “Opportunità di sviluppo per il settore vivaistico”.

La Dott.ssa Annamaria Portulano, Presidente ANACI della Provincia di Taranto, interverrà su “La progettazione del verde condominiale: il ruolo del professionista”, mentre il Dott. Giuseppe Ribecco, Dottore Commercialista Ordine di Taranto, relazionerà su “Le nuove agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio 2018”.

Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate alla Dott.ssa For. Sabrina Diamanti, Presidente Nazionale Conaf.

Il convegno gode del patrocinio del Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), Fodaf Puglia (Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia) e Anve (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori).

La partecipazione al convegno è gratuita e ai partecipanti saranno riconosciuti i CFP; segreteria organizzativa e info: Dott.ssa Agr. Marcella Candelli segreteria@agronomitaranto.net.