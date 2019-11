FORTE SCOSSA DI TERREMOTO NELLA NOTTE, TREMA DI PAURA IL SALENTO

Fortissima scossa di terremoto pari a magnitudo 6,5 è stata nitidamente avvertita nel cuore della notte alle 3,54 anche in Italia e nella Puglia meridionale in particolare. L’epicentro si è verificato in Albania, nei pressi di Durazzo. Profondità di circa 10 Km.

La scossa ha svegliato molti tarantini, e brindisino, ma anche e soprattutto gli abitanti del Salento, ma anche, sebbene con minore intensità, in tutto il centro-sud Italia. È stato un terremoto violento, durato oltre un minuto.

Una seconda scossa di assestamento è avvenuta alle 4,03, sempre sulla costa albanese, di magnitudo 5,4, stessa profondità 10km.

Questo il bollettino dell’Istituto nazionale geofisico

“Un terremoto di magnitudo Mwp 6.5 è avvenuto nella zona: Costa Albanese settentrionale (ALBANIA), il

26-11-2019 03:54:11 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.37, 19.47 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.”