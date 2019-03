FUGGIANO (IDEA): “IL CENTRODESTRA UNITO PREVALE OVUNQUE”

All’indomani della vittoria del Centrodestra nelle elezioni regionali di

Basilicata, non si è fatto attendere il commento dell’avv. Salvatore

Fuggiano, presidente del Movimento IDEA di Taranto.

Finalmente, dice Fuggiano, è stata sconfitta la cosiddetta “muraglia

rossa” in Basilicata e ciò certifica che il centrodestra unito è in grado

dovunque di prevalere sulle altre forze politiche. Infatti, dopo

venticinque lunghi anni, dinanzi al centrodestra unito, è stata sconfitta

anche quella che per la sinistra era ritenuta la roccaforte per

eccellenza.

Il risultato è stato ottenuto grazie all’impegno sul territorio del

presidente di IDEA, il senatore Gaetano Quagliariello che ha contribuito alla vittoria facendo del Movimento

una forza politica fondamentale per la coalizione.

Quest’ultimo risultato, che si aggiunge a quelli già lusinghieri ottenuti in Friuli, Molise, Abruzzo e

Sardegna, rappresenta un segno inequivocabile degli italiani, stanchi di essere presi in giro, che invocano

ormai tutti un Governo di Centrodestra che restituisca al paese credibilità e reali prospettive di sviluppo

economico e sociale, mediante investimenti in infrastrutture che servono al Paese e nel capitale umano ,

con innovazione e formazione per il lavoro, e non con il reddito di cittadinanza che rappresenta la peggiore

forma di assistenzialismo se non di celato schiavismo.

