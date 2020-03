GLADIATOR-TARANTO IN DIRETTA SU STUDIO 100 TV E RADIO

Torna l’appuntamento domenicale col Taranto che per la 26ma giornata di campionato è di scena allo stadio Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. La gara sarà seguita in diretta esclusiva tv e radio su Studio 100. Dalle 14.20 collegamento con Francesco Friuli dall’impianto di gioco campano per raccontare passo dopo passo il match degli ionici. Per poter seguire Gladiator-Taranto basterà collegarsi sul canale 15 del digitale terrestre in Puglia, sul sito www.studio100.it e sulla pagina Facebook della nostra emittente. In radio su Radio Studio 100 92.300 Mhz e in streaming sul sito www.studio100.it nella sezione dedicata oltre all’app FM World. Collegamenti da studio curati da Andrea Contaldi. La differita di Gladiator-Taranto alle ore 21 sempre su Studio 100.