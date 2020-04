IL GOVERNO REGIONALE ISTITUISCE DUE DISTINTI FONDI PER SUPPORTARE CON 2 MILIONI DI EURO LA FILIERA FLOROVIVAISTICA E CON 1 QUELLA LATTIERO-CASEARIA

Con due distinte delibere approvate oggi, su proposta del Presidente Michele Emiliano, la Giunta regionale ha stanziato importanti risorse per supportare, dinnanzi alla crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria in corso, le aziende di due filiere molto importanti per il nostro territorio, quella florovivaistica e quella lattiero-casearia.

L’epidemia da Covid-19, infatti, sta assestando, nella nostra regione come in tutto il Paese, colpi durissimi al sistema produttivo, rischiando seriamente di mettere in ginocchio anche le piccole e medie imprese di questi due comparti storicamente molto radicati in Puglia. A causa, infatti, della mancanza di liquidità, del calo della domanda interna, della riduzione dei consumi e della grave incertezza sugli scenari futuri, le aziende stanno subendo un impatto molto negativo che impone un tempestivo intervento regionale anche per non pregiudicare i livelli occupazionali.

Per questo la Giunta regionale ha deciso di intervenire direttamente istituendo due diversi Fondi, il primo a favore della filiera lattiero-casearia, in particolare per sostenere sul mercato il prezzo del latte, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1 milione di euro, e l’altro per il sostegno del settore florovivaistico, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro.

Già nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità concrete finalizzate a consentire, a tutti gli interessati, di accedere a queste risorse in modo da consentire a tante aziende che costituiscono il tessuto produttivo di questi due fondamentali comparti economici del nostro territorio, di superare questa fase di straordinaria criticità e guardare con più fiducia al futuro.

Il Governo regionale conferma, così, il suo impegno al fianco, soprattutto, delle Piccole e Medie Imprese del nostro territorio. Come abbiamo ripetuto più volte negli ultimi giorni, la Regione farà tutto quanto nelle sue possibilità per non lasciare nessuno da solo ad affrontare questa imprevedibile situazione.

