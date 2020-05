GRANDE PIANO STRADE E MARCIAPIEDI, APERTO IL CANTIERE IN VIA UMBRIA

Sono partiti i lavori di rifacimento di via Umbria, una delle arterie comprese nel grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci.

L’assessore ai lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del cantiere aperto alle estremità dell’arteria, agli incroci con via Campania e viale Virgilio. Oltre al rifacimento del manto stradale, si interverrà sui marciapiedi con l’allargamento della sezione calpestabile.

Via Umbria è uno dei simboli della ripartenza dei cantieri in città, cui seguiranno a stretto giro quelli di via Alto Adige, via Toscana e via Marche. Da dicembre, inoltre, sono già stati realizzati gli interventi di rifacimento in via Lazio (nel tratto compreso tra via Emilia a viale Trentino), in via Veneto (compresa la traversa interna) e in via Minniti, solo per quel che riguarda il cosiddetto lotto A che copre gli interventi nella città consolidata (quartieri Borgo, Solito, Tre Carrare, Battisti e Italia Montegranaro).

Il grande piano strade e marciapiedi, però, interessa anche le borgate di San Vito, Lama e Talsano, dove è già stato consegnato il cantiere di via Camporesi e dove si sta lavorando su via Umberto I e via Adua, e il quartiere Paolo VI. “Siamo di fronte al più poderoso piano di manutenzione viaria della città da diversi decenni – il commento dell’assessore Occhinegro –, su spinta del sindaco Rinaldo Melucci abbiamo deciso di abbandonare la logica dei “rattoppi” per offrire ai cittadini interventi organici e risolutivi su strade e marciapiedi”.