GROTTAGLIE, DAL 17 AL VIA LA RACCOLTA PORTA A PORTA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’

La zona 3 della città di Grottaglie che comprende le vie delle zone Monticello, Messapia e Madonna di Pompei partirà con il nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti lunedì 17 agosto.

Gli operatori della Teorema Spa hanno provveduto nei giorni scorsi al completamento delle consegne dei kit alle utenze domestiche e, in queste ore, stanno completando le consegne alle utenze non domestiche.

Pertanto, a partire da lunedì 17 agosto anche in queste vie, i contenitori dei rifiuti domestici dovranno essere esposti all’esterno delle abitazioni: le prime frazioni ad essere raccolte saranno quelle relative al materiale organico e del vetro, secondo il calendario di ritiro in vigore dal 3 agosto 2020.

La città è stata suddivisa in 5 zone e l’ultima zona, comprendente le contrade ed le utenze non domestiche della zona Capone e Centro storico, partirà il 31 agosto 2020. Nella stessa data all’interno della città non saranno più presenti i cassonetti stradali e l’unica modalità di conferimento dei rifiuti sarà quella domiciliare oppure, solo per i rifiuti differenziati, organico e ingombranti, i cittadini potranno recarsi presso l’isola ecologica sita in Viale della Stazione.

La società Teorema Spa sta provvedendo in questi giorni ad installare all’interno della città i cestini per il conferimento delle deiezioni canine e quelli multi materiale.

Tutte le esperienze di raccolta differenziata porta a porta attivate in passato e attive tutt’ora in altre città, alcune delle quali molti più estese della nostra, ci dicono che il funzionamento di questo sistema è direttamente collegato alla coscienza civica dei cittadini, che devono impegnarsi sempre più nella separazione dei rifiuti. Solo lavorando in stressa sinergia si può avere un ottimo servizio di raccolta porta a porta aumentando la percentuale di differenziata, ancora troppo bassa nella città di Grottaglie. Insieme, amministrazione comunale, società gestore del servizio di igiene urbana e cittadini, possiamo migliorare l’igiene, il decoro e l’ambiente della nostra città.

Le vie interessate dall’avvio del porta a porta da lunedì 17 agosto:

Viale A. Gramsci (nel tratto compreso da via La Sorte e Via Madonna di Pompei)

Via Aristotele

Via B. Cirino

Via Bacone

Via Benedetto Croce

Via Cartesio

Via De Sanctis

P.zza dell’ Unità

P.zza della Libertà

P.zza della Resistenza

Via Emilia

Via Engels

Via Epicuro

Via Eschilo

Via Euripide

Viale Ferruccio Parri

Via Firenze (nel tratto compreso da via M.di Pompei a via S. Agostino)

Via Friuli

Via Giordano Bruno

Via G. Battista Vico

Via Giuseppe Zingaropoli

Via Gorgia

Via 1° Trav. F. Parri

Via Kant

Via Karl Marx

Via L. Newton

Via Macchiavelli

Via Madonna di Pompei (nel tratto compreso da via Ennio e via De Santis)

Via Maria Montessori

Via Messapia

Via Milano (nel tratto compreso da via M. di Pompei a via Platone)

Via Nicola Calipari

Via Padre D’amuri (nel tratto compreso da via Rodi a 1° Trav. F. Parri)

Via Piemonte

Via Platone

Via Polibio

Via Protagora

Via Rodi

Via S. Paolo

Via Sant’ Agostino

Via Socrate

Via Somalia

Via Spinoza

Via Telesio

Via Torino

Via Toscana

Via Veneto