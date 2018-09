ILVA, I DUBBI DEL PD (FOTO)

Conferenza della senatrice Teresa Bellanova per quel che riguarda la questione Ilva e i lavoratori dell’indotto. ” Non prevalga la propaganda, si diano risposte concrete”. No alla chiusura Ilva si alla difesa dei posti di lavoro sia diretti che quelli delle aziende dell’indotto. Stamani incontro tra Bellanova e i sindacati in vista anche dell’incontro del 5 di settembre sul quale però prevalgono i dubbi del partito di opposizione.

“Se l’11 settembre sara’ sciopero all’Ilva, hanno detto in coro in conferenza stampa, noi saremo con i lavoratori”.

Francesco Friuli