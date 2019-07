INAUGURATA A TARANTO LA “FESTA DEL MARE 2019” (FOTO-VIDEO)

Il Palio di Taranto promuove l’edizione 2019 della “Festa del Mare” che si realizzerà nelle giornate del 26, 27 e 28 Luglio. Gli eventi saranno ad accesso libero e gratuito in una delle location più belle e suggestive della città, il Castello Aragonese, che venerdì 26 e sabato 27 ospiterà a partire dalle ore 18.00 presso il Ponte del Soccorso e Piazza D’Armi “I Mestieri di un Tempo”. Parteciperanno alla mostra “il Maestro d’Ascia”, “U Retarulo”, “U Nassaro”, “U Cuonz”, “U Seggiar” e il maestro Nicola Giudetti, che insieme illustreranno gli antichi mestieri legati al mare. Domenica 28 Luglio avrà luogo, a partire dalle ore 09.00 per tutto il giorno, “Il Palio del Mediterraneo” rivolto alle città a specchio nel Mediterraneo. La gara sarà ambientata nel Canale Navigabile e si svolgerà su lancioni a 10 remi con 10 vogatori ed un timoniere con voga all’inglese, articolandosi in due manche, una al mattino e l’altra il pomeriggio. Le marinerie partecipanti alla competizione di quest’anno sono quelle di Catania, Brindisi, Giovinazzo, Reggio Calabria, il Palio di Taranto e Vasto. Durante la giornata “Lo Studio Olistico e Yoga Sankalpa” presenterà diverse tecniche di massaggio a due e quattro mani, come il “Lomi Lomi Nui”, che sono state create imitando proprio il movimento delle onde del mare. Si avrà, inoltre, la possibilità di partecipare a delle visite gratuite degli ipogei nel Borgo Antico, grazie alla collaborazione con il comitato de “Il Pittaggio del Baglio.” Alle ore 21.00, dopo la premiazione degli equipaggi vincitori, il Castello Aragonese sarà sede della XXIV edizione de “La notte delle Chitarre” in collaborazione con l’Ateneo della Chitarra , in cui si esibirà il gruppo de “Le Sirene del Nilo”, promotrici della danza mediterranea. Si animerà così la stagione estiva della città di Taranto, dando il palco ad una manifestazione in cui tradizione, cultura, sport e turismo trovano espressione risaltando l’unicità della città dei due mari.

Ecco le dichiarazioni di Francesco Simonetti, Presidente del Palio di Taranto, che ha organizzato l’evento.



No related posts.