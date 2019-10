INAUGURATO IL CENTRO REGIONALE MARE DI ARPA PUGLIA (FOTO)

Oggi a Bari, si è tenuta la conferenza stampa di inaugurazione del Centro Regionale Mare (CRM) di Arpa Puglia, nella medesima sede del Centro.

Presente, per Taranto, l’Assessore all’Ambiente, Anna Tacente, che ha portato i saluti del Sindaco Rinaldo Melucci e ha avuto modo di apprezzare gli interventi dei maggiori responsabili di Enti e Istituzioni della Puglia, che hanno presentato funzioni e finalità della nuova unità operativa messa in campo da Arpa, ora anche in campo marino.

La presenza di Taranto alla conferenza stampa è stata accolta con entusiasmo dal Direttore Generale di Arpa, Vito Bruno, e sottolineata dal Presidente Emiliano in un sottile e sintomatico parallelismo fra l’encomiabile recupero del rapporto col mare operato da Arpa Puglia, e quello messo in atto dal Sindaco di Taranto.

Le molteplici attività di natura tecnica che saranno possibili grazie a questo CRM implicheranno, necessariamente, un approccio armonico ed onnicomprensivo nella gestione del sistema mare, comprendendo anche un appropriato monitoraggio delle coste dell’intera regione, che si estendono sul versante adriatico e ionico per ben mille chilometri.

La struttura che, integrandosi nel Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, si prevede possa diventarne un significativo avamposto, costituisce un punto di partenza per imprimere nuovo slancio alle politiche del mare. Per Taranto, già ampiamente impegnata in questa direzione, sarà fondamentale rafforzare i rapporti di collaborazione con Arpa Puglia.