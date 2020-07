INDUSTRIA FELIX, VARVAGLIONE1921 TRA LE MIGLIORI AZIENDE PER AFFIDABILITA’ FINANZIARIA

Varvaglione1921 è stata premiata tra le migliori aziende per performance gestionali e affidabilità finanziaria. Tre Regioni analizzate, la Puglia, il Molise e la Basilicata; 13.800 le aziende passate al setaccio dagli esperti di Industria Felix con l’Ufficio studi di Cerved e 52 quelle premiate. E solo 7 sono quelle che incarnano le migliori performance finanziarie registrate in provincia di Taranto. «È sempre una gioia ricevere un premio, ma in questo caso, quando viene misurata l’affidabilità di un’azienda, quindi il suo stato di salute, la soddisfazione è ancora più considerevole poiché da questo parametro dipende la capacità di poter puntare concretamente al futuro». È il commento di Cosimo Varvaglione alla guida dell’azienda di famiglia, che anche quest’anno ha ricevuto il prestigioso riconoscimento.

«In epoca post-Covid confermare questo premio è stato un grande innesto di buone energie – commenta Marzia Varvaglione, alla guida del markerting strategico – ed è un bellissimo segnale che arriva da un Sud laborioso che associa alla politica del fare tipica di mio padre una visione moderna che ci accompagna in questi anni».

Quest’anno la premiazione ha dovuto adeguarsi alle esigenze di distanziamento e al posto dell’emozionante evento promosso dal management di Industria Felix, sotto la guida del suo ideatore Michele Montemurro, il riconoscimento è stato celebrato in una video call moderata dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone. Tutto il progetto, invece, è realizzato con partner di altissimo profilo, oltre al prezioso contributo di Cerved, il Premio ha visto la partecipazione dell’Università Luiss Guido Carli, della Regione Puglia, di Puglia Sviluppo, di A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, con la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi.

No related posts.