INGRESSO GRATIS, “DOMENICA AL MUSEO”: IL COMUNE ADERISCE

L’amministrazione Melucci, anche questo mese, aderisce all’iniziativa “DOMENICALMUSEO Museo gratis per tutti” indetta dal MiBACT.

Pertanto, domenica 2 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, Palazzo Pantaleo e il Museo etnografico “Alfredo Majorano” che è al suo interno resteranno aperti al pubblico e potranno essere visitati gratuitamente.

“Una bella occasione per far conoscere uno dei palazzi storici più belli della Puglia” – afferma l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – “che ne potranno approfittare per passare una domenica diversa. Un’opportunità anche per i tanti turisti che decideranno di trascorrere una giornata di festa nella nostra Taranto”.