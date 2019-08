“LA CRISI NON VA IN VACANZA”: PRESIDIO FRATELLI D’ITALIA DINANZI EX ILVA

“La crisi non va in vacanza”: manifestazione di FdI questa mattina davanti allo stabilimento ex Ilva di Taranto

Questa mattina Fratelli d’Italia in presidio davanti allo stabilimento ex Ilva di Taranto per il sit-in organizzato da Fratelli d’Italia, a Roma e in tutta Italia, sul tema della crisi delle aziende italiane. Presenti i coordinatori e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia Erio Congedo e Francesco Ventola, i consiglieri regionali Renato Perrini e Luigi Manca.

Ciascun territorio ha scelto una delle aziende per le quali è stato istituito un “tavolo di crisi” nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico: ne esistono quasi duecento, con quasi trecentomila lavoratori a rischio e quasi seicentomila nell’indotto. Lo stabilimento ex Ilva è uno degli emblemi della crisi industriale che il Ministero non riesce a gestire. La maggior parte di questi 200 tavoli, che riguardano aziende medio-grandi, a oggi non sono neanche mai stati riuniti dal dicastero di Luigi Di Maio. Il Ministero al massimo ha predisposto la proroga della “cassa integrazione” in attesa di “accompagnare” i lavoratori verso il “reddito di cittadinanza”.

Per Fratelli d’Italia però non servono politiche passive di accompagnamento verso il reddito di cittadinanza ma politiche attive di impresa per prevenire e salvaguardare il tessuto produttivo. Bisogna strutturare un sistema che incentivi la reindustrializzazione, preservando il tessuto imprenditoriale.

Le nostre proposte:

Commissariare Di Maio, incapace di gestire le crisi industriali perché non ha alcuna visione e politica di impresa

Integrazione dei tavoli con chi conosce davvero le imprese e il territorio: 4 parlamentari del territorio (due maggioranza, due di opposizione), come lo stesso Di Maio aveva annunciato ad inizio di legislatura in Parlamento e mai realizzato; i rappresentanti delle Associazioni di impresa con i rappresentanti dei sindacati, di Regioni ed enti locali; i rappresentanti di CDP e Invitalia, che possono essere elementi di una diversa politica industriale non occasionale ma progettuale

Creazione del “Pronto Soccorso Aziendale”: va istituita una nuova Struttura Crisi di Impresa: coordinamento stabile tra Mise, Regione, Associazioni di impresa e Sindacati non solo per gestire le emergenze ma per prevenire le crisi, utilizzando appieno i fondi europei e gli altri strumenti finanziari di cui spesso gli attori, anche pubblici, non sono a conoscenza. Questo consentirebbe di arrivare in tempo, prima che i danni aziendali e occupazionali diventino irrecuperabili. /comunicato Agenzia Puglia Notizie