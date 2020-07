LA MANCINA VERONICA CALENDI È LA TERZA RICONFERMA DEL CITTÀ DI TARANTO C5 FEMMINILE

Mister Liotino lavora sul mercato in maniera molto oculata per la stagione 2020/21.

Prima di annunciare i nuovi volti da lui voluti che faranno parte del roster riguardante la nuova annata, conferma gran parte del gruppo o quasi tutto, che lo scorso anno ha ben figurato prima dello stop dovuto al Covid 19.

Calendi laterale mancino classe 2001 indosserà nuovamente il numero 14. Proveniente dalla lontana Sicilia, vestirà nuovamente la maglia rosso blu. Per lei ben 13 reti siglate lo scorso anno, con 7 gare non disputate prima del lockdown.

Le parole di Mister Liotino responsabile di mercato: Veronica è una bellissima scoperta, lo scorso anno l’ho cercata e voluta a Taranto perché ha un sinistro che può fare la differenza, così è stato. Quest’anno lascia nuovamente la sua Sicilia per indossare la nostra maglia ormai sua perché legata, sono contento di poterla rivedere in rosso blu.

Allenarla nuovamente, sarà per me un motivo in più per far bene, anche perchè in passato ho avuto i complimenti per l’acquisto di Veronica anche dallo staff della Nazionale, quindi vuol dire che, ho visto bene in lei.