LA POLIZIA STRADALE ACCOMPAGNA LA 103^ EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA

Sabato 3 ottobre ha preso il via da Monreale (Pa) il 103° Giro D’Italia e anche quest’anno, come di consueto, La Polizia Stradale scorta i ciclisti per tutta la durata della Manifestazione fino al prossimo 25 ottobre, quando il Giro giungerà alla tappa conclusiva di Milano, per un totale di 3496,8 km da percorrere.

La nostra regione sarà interessata dal transito della carovana dei ciclisti i prossimi 9 e 10 ottobre, con la 7^ e 8^ tappa della gara Matera – Brindisi, e Giovinazzo (Ba) – Vieste( FG).

Gli operatori della Polizia Stradale del Compartimento “Lombardia” impegnati nella scorta per tutto il percorso saranno 38 , di cui 26 motociclisti , 10 operatori in auto e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile, tutti coordinati dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Filippo FRANCHI, mentre il coordinamento ed il collegamento tra l’organizzazione sportiva e le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza sarà gestito dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Giuseppe BEATRICE – Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Campania e Basilicata”.

All’interno della manifestazione sportiva, si inserisce il progetto “Biciscuola” promosso da RCS – La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia. Quest’anno, in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, la premiazione delle classi partecipanti, avverrà esclusivamente in modalità virtuale.

Per la Puglia sono risultate vincitrici le classi delle scuole primarie “Papa Giovanni XXIII” di Ceglie Messapica (Br), Don Bavaro di Giovinazzo (Ba) e la scuola Don Luigi Fasanella di Vieste (Fg).

Inoltre, in 7 città di partenza delle relative tappe del Giro: per la Puglia, Giovinazzo (Ba) il 10 ottobre, San Salvo (Ch), Porto S.Elpidio (Fm), Cesenatico (Fc), Conegliano(Tv), Base Aerea di Rivolto – Piancavallo (Pn), Cernusco sul Naviglio (Mi) nell’ambito della IX Edizione del Premio “Eroi della Sicurezza”, Autostrade per l’Italia S.p.A. premierà alcuni operatori della Polizia Stradale, che si sono particolarmente distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali, dando particolare lustro alla Polizia di Stato.

Infine, anche quest’anno, per la II edizione all’interno delle tappe del Giro, su parte del percorso dei professionisti, si inseriranno 20 tappe del Giro E- Bike, manifestazione cicloturistica per amatori , con bici a pedalata assistita . Manifestazione promossa sempre dalla RCS Sport S.p.A..

Per la nostra regione è prevista la 6^ e 7^ tappa , venerdì 9 ottobre 2020 , sul percorso Grottaglie – Brindisi e sabato 10 ottobre p.v. , sul percorso Manfredonia (Fg) – Vieste (Fg).

Il Compartimento Polizia Stradale “Puglia e le Sezioni Polizia Stradali , competenti per territorio, con il dispiego di propri uomini e mezzi, assicureranno il massimo impegno affidando il Giro che transiterà per le strade della nostra regione, vigilando e garantendo la sicurezza e la regolarità della manifestazione sportiva.