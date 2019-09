ECCO LA “STREET BAND” TUTTA AL FEMMINILE

One Beat Drumline è l’unica drumline di teenager tutta al femminile al mondo, vincitrice di

numerosi concorsi e con una vasta attività concertistica, diretta dal Maestro Nico

Marzovilla. Il repertorio prevede ampi generi che vanno dalla semplice marcia ai ritmi latini

americani, accompagnati da marce e coreografie, ma soprattutto Carica e Groove.

Ad esattamente 3 anni della loro attività , il gruppo si è esibito nella sua città natale per la

festa patronale ‘Maria Santissima della Croce’ di Triggiano.

La formazione attuale prevede:

ai TAMBURI: Roberta Dalessandro, Desirèe Mennini, Carolina Favia

ai QUADS: Miriam Mottola, Nadia Giancaspero

ai PIATTI: Giorgia Di Cosmo, Martina Di Candia

alle CASSE: Valentina Lovreglio, Alessia Mola, Serena Paiano

DIRETTORE ARTISTICO: Nico Marzovilla.

In 3 anni di attività hanno conseguito numerose esibizioni in concerti e rassegne e hanno

ottenuto importanti riconoscimenti:

– Primo premio assoluto con punteggio 100/100 al: II° Concorso Rassegna Nazionale

Musicale di Città di Polignano a Mare (BA)

-Primo premio assoluto con punteggio 100/100 al: V° Concorso Musicale Nazionale Antonio

Legrottaglie di Ostuni (BR)

– Premio ‘Rivelazione Stella del Sud’ ,Monopoli(BA).

Da quest’anno, inoltre, si è avviata una collaborazione con Associazione Smile di Manuel

Manfuso di Taranto, con la quale il gruppo ha partecipato ad importanti eventi, in giro per

tutta la Puglia ed oltre.

Si prevede un lungo ed intenso tour invernale.

per info sulla street band: Manuel Manfuso – 3248679062