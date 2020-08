LETTERA DELL’ASSESSORE FABRIZIO MANZULLI A TUTTI I TURISTI IN ARRIVO

L’estate che è arrivata é diversa rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi, perché la pandemia causata dal nuovo coronavirus COVID-19 ha bloccato il mondo intero ma non ha certo bloccato la nostra Taranto.

Per tutti, ma ancor di più per la nostra comunità, è necessario guardare avanti. Chi si ferma ha già perso. Vogliamo insieme trasformare questa impensabile congiuntura anche in un’opportunità per migliorare la nostra accoglienza ricordandoci tutti che la bellezza e il turismo sono la nostra forza e ci rendono un’eccellenza in tutto il mondo.

Intanto non siamo rimasti immobili, perché la storia millenaria di questa città ha forgiato in noi un’identità forte e combattiva. Una nuova scala valoriale è emersa, anche nel turismo: vogliamo parlare sempre più a coloro che desiderano scoprire stili di vita autentici ed interagire con comunità coese custodi di tradizioni antiche, di quel patrimonio materiale e immateriale che il mondo ci invidia.

A Taranto si trova quella “dimensione umana” di comunità che solo in un centro, come la nostra isola Madre, è possibile trovare. Questo ampio fermento valoriale, farà a breve sbocciare i tanti germogli – le tendenze per un turismo sostenibile e responsabile – che sono già in essere e che fortunatamente per la nostra comunità, già ci appartengono e ne costituiscono l’identità stessa.

Quando ci chiedono “cosa è Ecosistema Taranto?”, ecco cosa è: turisti che si godono il prato di Piazza Municipio come in una normale città europea proprio come quelli ritratti sabato mattina in alcune foto che mi hanno girato.

Abbiamo intrapreso la strada giusta, con strumenti nuovi e necessari per cogliere le opportunità che sempre si associano alle grandi crisi. Noi siamo pronti e soprattutto vogliamo far sapere a tutti che la nostra comunità è pronta ad accogliervi, per regalarvi ancora esperienze di una vacanza indimenticabile nei nostri meravigliosi luoghi.

Vi aspettiamo.

Fabrizio Manzulli

Assessore allo sviluppo economico, turismo e marketing territoriale