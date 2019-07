LEZZI, ISTITUITA ZES JONICA, OPPORTUNITA’ PER PUGLIA E BASILICATA

ROMA, 19 LUGLIO – “Con la registrazione della Corte dei Conti è stato completato l’iter per l’istituzione della Zes Jonica che include la Basilicata, il porto di Taranto e l’area aeroportuale di Grottaglie, nonché le aree produttive di Taranto Grottaglie Melfi Ferrandina Galdo di Lauria. Si tratta di una notizia importante per il tessuto imprenditoriale e produttivo di quei territori e mi auguro che, in tempi brevi, si concluda anche l’iter delle Zes ancora mancanti all’appello. Le Zone economiche speciali rappresentano una opportunità per il Sud che va assolutamente colta”.

Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

“Il prossimo passo è la costituzione del comitato di indirizzo, il soggetto per l’amministrazione dell’area Zes, che viene presieduto dall’autorità portuale di riferimento. Ne faranno parte un rappresentante per ciascuna Regione, Puglia e Basilicata, un rappresentate della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.