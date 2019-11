LUNGA TRASFERTA CALABRESE PER LA JUNIORES DEL TARANTO IN DIRETTA SU STUDIO100

Terz’ultima giornata d’andata per la Juniores del Taranto impegnata sul campo di Caulonia in provincia di Reggio Calabria contro il Roccella. E’ una delle trasferte più lunghe della stagione per la squadra di Francesco Latartara che cerca di difendere il secondo posto in classifica alle spalle del Casarano capolista distante 4 punti. I rossoblù, dopo aver scavalcato sabato scorso il Fasano sotto di un punto agli ionici, vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva. Attenzione ai calabresi che in casa hanno battuto per 3-2 proprio il Fasano e bloccato il Brindisi sull’1-1 nell’ultimo turno interno. Il Roccella, infine, è reduce dal ko a Gravina per 2-0. La gara avrà inizio alle ore 14.30 e sarà trasmessa in diretta su Studio 100, canale 15 del digitale terrestre in Puglia, in streaming sul sito www.studio100.it, e sulla pagina facebook dove sarà possibile rivedere in match in poadcast.