TRIBUNALE DI TARANTO INAGIBILE A CAUSA DEL MALTEMPO

Stamattina sono rimasti chiusi i cancelli del Tribunale di Taranto. La tromba d’aria che si è abbattuta sul capoluogo ionico ha provocato danno all’interno della struttura in Via Marche. Pare che una vetrata sia andata in frantumi all’interno della sede giudiziaria tarantina. Necessario un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale per verificare l’agibilità. Intanto alle prime ore del mattino, avvocati, giudici, personale e cittadini sono tutti rimasti fuori.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 10.30

All’interno della struttura di Via Marche ci sarebbero i giudici. A tutto il personale amministrativo è stato inibito l’accesso