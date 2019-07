MANIFESTI ADESIVI: LA POLIZIA LOCALE INTERVIENE IN VIA LIGURIA

Viale Liguria è una delle vie commerciali più importanti e frequentate della città, l’amministrazione Melucci è intervenuta con una serie di interventi per il decoro e il controllo e i commercianti sono ormai costantemente attivi per dare qualità alla zona.

Ma poi arriva l’imbrattino.

Purtroppo per l’imbrattino la musica sta cambiando e anche questi ritenuti piccoli gesti di inciviltà vengono colpiti.

La Polizia Locale infatti è intervenuta per sanzionare e ordinare la pulizia di una serie di manifesti adesivi che hanno sporcato le pareti di via Liguria e Corso Italia. Vorrei sottolineare il paradosso che a farsi pubblicità (o a lasciare che qualcuno lo facesse per loro) sia stato un Istituto Scolastico privato che qualche dubbio sulla capacità d’insegnare il senso civico lo fa sicuramente venire. A meno che non si voglia trincerare dietro un “a mia insaputa”.

Nota positiva è invece stata la denuncia pervenutami quasi in contemporanea con l’intervento dei vigili, del dirigente di Confcommercio Giuseppe Spadafino che si era subito mobilitato con i commercianti di zona.

La collaborazione di tutti è importante per debellare l’inciviltà di una parte della città.

L’imbrattino è avvisato e stiamo già intervenendo su un altro suo “collega” che ha coperto buona parte della città con pubblicità adesiva anche sui cassonetti: si doti di un raschietto e inizi a rimuoverli perché ognuno di quelli costerà caro al suo portafogli. Come dicevo, la musica sta cambiando.

Gianni Cataldino

Assessore allo sviluppo economico e alla polizia locale.