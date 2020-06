MARTINA FRANCA , 12 GIUGNO IN RICORDO DEI CADUTI SUL LAVORO

Il 12 Giugno è la Giornata dei Caduti sul Lavoro per l’adempimento del Dovere e per la Protezione civile e per il volontariato. La cerimonia si terrà a Taranto nel quartiere Tamburi nella piazza del Monumento dedicato alle vittime ad iniziativa dell’ “Associazione dei Caduti 12 giugno”. Il Comune sarà presente con il Gonfalone e una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

A Martina, invece, su proposta della stessa Associazione, l’iniziativa sarà anticipata e si svolgerà giovedì 11 giugno alle ore 11.00 presso il Monumento eretto nel 2016 in Piazza Vittorio Veneto.

Nell’occasione, con un omaggio floreale, saranno ricordate tutte le vittime della nostra città ed in particolare Alessandro Morricella, Angelo Marotta e tutte le persone perite per il contagio Covid 19: medici, infermieri, Forze dell’Ordine e della Protezione civile. Un pensiero particolare sarà riservato all’appuntato dei Carabinieri Antonio Chionna (1930-1980), ucciso dai terroristi di Prima Linea durante una rapina presso la Banca Commerciale in Via Ceglie il 3 giugno 1980, quaranta anni or sono.

La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti di distanziamento sociale anti-Covid e prevede l’intervento del Sindaco, Franco Ancona