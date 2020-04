MELUCCI: «CONTINUA IL LOCKDOWN, MA NESSUNA NUOVA RESTRIZIONE ALL’ECONOMIA CITTADINA»

L’Amministrazione comunale precisa che la vigente Ordinanza sindacale del 13 aprile 2020 non disciplina alcuni settori produttivi, nuovamente regolamentati in questi giorni dal Governo o dalla Regione Puglia.

In particolare, l’Amministrazione comunale prende atto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 28 aprile 2020, che già ora consente alcune attività economiche, come per esempio l’asporto di generi alimentari, la toilettatura degli animali domestici, ecc.

L’Amministrazione comunale apprende, per altro, di numerose imprese locali che si sono approvvigionate e riorganizzate in conseguenza del citato dispositivo regionale e non intende introdurre ulteriori restrizioni all’economia della città, specie in considerazione del fatto che da giorni si registra l’assenza di nuovi contagi da Covid-19.

In ogni caso, resta fermo a carico dei titolari dei singoli esercizi il rispetto delle indicazioni dello stesso Governo e della Regione Puglia, tra cui quelle sulla distanza sociale e l’uso dei dpi.

Per le attività, invece, specificamente richiamate nell’Ordinanza sindacale in vigore sino al prossimo 3 maggio, prevalentemente orientata a limitare i casi di assembramento nei luoghi pubblici o di pertinenza comunale (per esempio, parchi, cimiteri, arenili, ecc.), l’Amministrazione comunale conferma che i suoi uffici tecnici sono attualmente al lavoro per predisporre le iniziative a valere da lunedì 4 maggio fino al successivo giorno 17 maggio.