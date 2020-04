MELUCCI: “NON MI CONVINCE APPROCCIO FASE 2 DEL GOVERNO”

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci interviene all’indomani della conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla fase due dell’emergenza Coronavirus.

“Non mi convince l’approccio di questa fase 2 da parte del Governo, troppa confusione e poche misure pratiche: che significa fare visita a un parente ma senza allestire una festa? Mandiamo la Polizia Locale a controllare casa per casa? Spero la Regione Puglia valuti l’assunzione di un approccio più restrittivo almeno per l’intero mese di maggio. E per la ulteriore fase 3 auspico che arrivino provvedimenti molto più coraggiosi, occorrono miliardi ed autonomia ai Sindaci, libertà di assunzione per la Polizia Locale, una sburocratizzazione e defiscalizzazione senza precedenti per le imprese e decise politiche sulla sostenibilità. Spero vivamente di sbagliare, ma non è questa la strada per cambiare definitivamente priorità e stili di vita delle nostre comunità, per entrare in una epoca nuova, aspetto di vedere le successive mosse del Governo, a cominciare dall’ex Ilva”.

