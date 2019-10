MERCATO PIAZZA LUCANIA, SOPRALLUOGO DI DUE ASSESSORI (FOTO)

Stamattina su indicazione del Sindaco Melucci sopralluogo al mercato di piazza Lucania degli assessori comunali Viggiano e Ressa (foto)

“Si tratta – fa sapere l’assessore Viggiano – del primo dei sopralluoghi che effettueremo nelle aree mercatali. Con gli operatori abbiamo discusso a lungo su come migliorare l’area mercatale in attesa del nuovo mercato. La loro cordialità e disponibilità è quella propria dei padri e delle madri di famiglia, con quelle piccole attenzioni che ciascuno userebbe a casa propria. Il mercato è fondamentale per il quartiere e per l’intera città. Il mercato è vita, è economia, è famiglia.

Tornerò lì con i tecnici per mettere immediatamente in azione le squadre del decoro urbano”.