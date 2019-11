A.MITTAL, BORRACCINO: “LO STATO SI RIPRENDA L’AZIENDA”

`Se nessun altro potrà dare garanzie su salute e lavoro` (ANSA) – BARI, 7 NOV – “Questa volta il Governo non pu• ripetere gli errori del passato. Si faccia la valutazione del rischio e dell`impatto sanitario e si garantisca la messa in atto di quanto Š necessario per garantire salute e lavoro.Se Arcelor Mittal o qualunque altra nuova cordata pronta a subentrare non sono in grado di dare garanzie in tal senso, lo Stato italiano deve riprendere l`azienda sotto il controllo pubblico per mettere in atto la riconversione della fabbrica, anche sostituendo l`utilizzo del carbone con il gas, e il risanamento del territorio”. Lo afferma l`assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino. “Questo – evidenzia – Š quello che chiediamo al Governo per mettere fine ai balletti che da anni vanno in scena a discapito di ambiente, lavoro e salute”. “L`appello a non rimanere inerti che l`arcivescovo di Taranto ha fatto in queste ore al Governo – conclude Borraccino – non deve rimanere inascoltato”.(ANSA).

No related posts.