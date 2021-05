MONSIGNOR SANTO MARCIANÒ, ARCIVESCOVO ORDINARIO MILITARE PER L’ITALIA, IN VISITA PRESSO L’HUB VACCINALE DELLA SCUOLA VOLONTARI AERONAUTICA MILITARE

Questa mattina S.E.R. Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia,ha visitato l’hub vaccinale allestito all’interno della Scuola Volontari Aeronautica Militare grazie alla collaborazione con N.S.P.-A./S.O.C. di Taranto (NATO Support and Procurement Agency), Azienda Sanitaria Locale e Protezione Civile.

Monsignor Marcianò, dopo aver impartito una solenne benedizione alle strutture e agli operatori del Presidio, si è fermato a salutare i numerosi cittadini in attesa della vaccinazione rivolgendo loro parole di conforto e di speranza e, dopo aver espresso il proprio ringraziamento al personale sanitario, ha voluto sottolineare l’importante lavoro sinergico che stanno svolgendo tutte le Istituzioni impegnate.

La direzione della ASL Taranto ringrazia Monsignor Marcianò per la sua visita, ricordando come, quando si parla di malattia, la scienza non perde alcun primato se viene affiancata dalla fede che è in grado di generare conforto e coltivare la speranza, utili per affrontare le cure.