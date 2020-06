IL MOSCATI È “COVID FREE”

È negativo il tampone di controllo eseguito sull’ultimo – e unico – paziente covid ancora ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del Moscati. Ad oggi, dunque, il presidio Moscati, designato sin dall’inizio dell’emergenza quale hub-covid per Taranto e provincia, è ufficialmente “covid-19 free”. Il paziente, guarito dal virus, sarà trattenuto in reparto, in attesa di essere trasferito presso un centro riabilitativo a seguito dei postumi della malattia.

Sono passati 122 giorni dal 25 febbraio 2020, la data in cui fu ricoverato il primo paziente covid-19 presso il reparto di Malattie Infettive del Moscati, il quale fu anche il primo caso registrato in Puglia. Nei giorni successivi, il presidio fu designato quale hub-covid per ASL Taranto con la ri-organizzazione di spazi, accessi e modalità operative. Il successo del modello organizzativo attuato per fronteggiare l’emergenza epidemiologico si è basato sulla speciale collaborazione, attuata con impegno, sobrietà, dedizione e sinergia, tra la direzione strategica e tutte le strutture sanitarie coinvolte, tra le quali in particolare i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, Rianimazione, il Dipartimento di Prevenzione, il 118, l’area farmaceutica e il Laboratorio Analisi per i tamponi.

“La guarigione di quest’ultimo paziente covid è una notizia che ci allieta tutti – dichiara Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Taranto – e segna una svolta importante in questo lungo periodo emergenziale, iniziato ufficialmente con il primo paziente covid di febbraio. Il mio plauso a tutto il personale sanitario che si è adoperato, in questi mesi, con dedizione e impegno nella causa”.

“La performance dell’hub-covid Moscati è stata ottimale e tutti qui hanno affrontato con fiducia, coraggio e impegno tutti gli aspetti di questa emergenza – sottolinea il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – Sono molto orgoglioso di questo gruppo di uomini e donne compatto, che ha saputo lavorare di squadra. Il mio augurio va, in particolar modo, al paziente dichiarato oggi guarito, per una pronta ripresa”.