NARDO’-TARANTO IN DIRETTA SU STUDIO 100 E RADIO STUDIO 100

L’appuntamento con i colori rossoblù su Studio 100 torna come ogni domenica sulle frequenze tv, radio e in streaming. La gara tra Nardò e Taranto sarà trasmessa integramente in diretta esclusiva su Studio 100, canale 15 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.studio100.it e sulla nostra pagina Facebook. Così come l’intera radiocronaca su Radio Studio 100, sui 92.300 Mhz e in streaming sul sito www.studio100.it nell’apposita sezione dedicata. Appuntamento con Francesco Friuli in diretta dal Giovanni Paolo II alle ore 14.45, calcio d’inizio alle ore 15. La differita di Nardò-Taranto sarà trasmessa su Studio 100 a partire dalle ore 21.