NASCE VOCI DELLA RIPARTENZA

Nasce a Taranto, su idea dell’assessorato alla cultura dell’amministrazione Melucci, “Voci della ripartenza”, un progetto teatrale che coinvolge 13 attori provenienti da diverse compagnie teatrali tarantine.

Diretti dal regista Federico Passariello, i 13 attori sono stati distribuiti in 4 gruppi di lavoro che, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19 previste dal Governo, stanno registrando i loro monologhi in 4 luoghi culturali e storici particolarmente rappresentativi per la città: Palazzo Pantaleo, Teatro Comunale Fusco, Scalinata della Chiesa di San Domenico e Area Necropoli di Via Marche. I monologhi saranno poi assemblati in fase di montaggio e, attraverso i canali social, resi fruibili da tutti.

Questi gli attori coinvolti:

Marina Lupo

Anna Cofano

Maria Pia Intini

Piero Buzzacchino

Angela De Bellis

Anna Colautti

Anna Passaro

Chicco Passaro

Mariangela Lincesso

Anna De Bartolomeo

Antonello Conte

Federico Passariello

Daniela Delle Grottaglie

L’idea è quella di trasmettere, attraverso la testimonianza positiva da parte di alcuni artisti locali, la grande voglia di ripartire, il desiderio di raccontare. Un messaggio di speranza e di coraggio per affrontare il difficile momento della ripartenza. Brevi monologhi, poesie, racconti con il comune denominatore della fiducia, della speranza, dell’amore verso la nostra terra e dalla generosa e genuina volontà di rinascita e rinnovamento.

«Abbiamo voluto lanciare l’ennesimo segnale positivo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti -, un segnale raccolto con grande entusiasmo sia dal regista che dagli attori che hanno immediatamente dato la loro adesione. Taranto continua a rispondere alla grande, il nostro compito di amministratori è quello di fare la domanda giusta».