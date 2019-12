MA.MA.ÒRCHESTRA: CONCERTO NEL LUOGO DELLA SACRA SINDONE

now playing

21 dicembre: i talenti tarantini a Torino per “Un ponte di note, la musica che unisce”

Dopo aver diviso il palco con Francesco De Gregori e il maestro Peppe Vessicchio, un altro prestigioso scenario attende la Ma.Ma. Òrchestra, formazione composta da 18 elementi, tutti tra i 9 e i 15 anni. Sono giorni di prove verso il doppio concerto che i ragazzi dell’associazione musicale Matteo Mastromarino di Statte terranno, in occasione del periodo natalizio, il 20 e 21 dicembre a Torino. A seguire, i giovani talenti chiuderanno uno straordinario 2019 con quattro concerti nella provincia tarantina.

CONCERTO NEL DUOMO DI TORINO. Le esibizioni in Piemonte inizieranno venerdì 20 dicembre nella Cattedrale Piccola Casa Divina Provvidenza ospedale Cottolengo. Un luogo che da due secoli è accanto alle fasce deboli della popolazione, come diversamente abili e anziani. E la Ma.Ma. augurerà in musica un buon Natale a tutti gli ospiti.

Il giorno dopo, sabato 21 dicembre, l’Òrchestra avrà l’onore di suonare nella Cattedrale San Giovanni Battista di Torino, dove è custodita la Sacra Sindone. Emozione e devozione per la manifestazione “Un ponte di note… la musica che unisce”.

I musicisti tarantini, diretti dal Maestro Demetrio Lepore, si esibiranno con tre prestigiosi cori: quello della Diocesi di Torino del Maestro Alessandro Ruo Rui, Stelle d’Argento e In Canoro Jubilo diretti dal Maestro Oxana Mochenets.

La serata, presentata dalla giornalista Elisa Forte, vedrà in scaletta brani di Beethoven, Tchaikovsky, Morricone, passando per i tradizionali natalizi come A Christmas Festival di Anderson e la sacra Jubilate Deo di Bartolucci.

Un tour sostenuto dal management di Conad che sceglie ancora i giovani talenti, dopo averli seguiti nelle esibizioni in Austria e Trentino Alto Adige e, recentemente, nel live della rotonda del Lungomare per “Il grande viaggio insieme”.

DAL PIEMONTE ALLA PUGLIA. Dopo una breve sosta, la Ma.Ma. Òrchestra sarà poi protagonista nei cartelloni natalizi di vari comuni del tarantino. Infatti sono già pronte le date del 27 dicembre a Statte, nella chiesa San Girolamo Emiliani (ore 20:00), il 28 nella chiesa madre Madonna delle Neve di Crispiano (ore 19:00), il 29 dicembre a Massafra nella parrocchia San Francesco da Paola (ore 19:00) e si chiude il 30 a Mottola (ore 18:30) nella chiesa San Pietro.

UN 2019 DA INCORNICIARE. «La tournée a Vienna, i brani suonati con De Gregori e Vessicchio, e adesso i concerti a Torino. È stato un anno davvero fantastico» commenta la professoressa Loredana Chiore, presidente dell’Associazione Musicale Matteo Mastromarino «i nostri ragazzi lavorano ogni giorno con passione e dedizione e ci aspetta un 2020 ancora più entusiasmante grazie ai nostri corsi aperti a tutti. Siamo disponibili e accogliamo chi volesse iniziare questo magico percorso insieme a noi».