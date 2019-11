OTTO MOTO RUBATE NASCOSTE IN UN GARAGE, RECUPERATE DALLA POLIZIA

Otto moto rubate e nascoste in un garage, recuperate dalla Polizia di Stato

Giorni di appostamenti e pedinamenti da parte del personale della Squadra Mobile, hanno consentito di individuare in via D’Alo Alfieri all’angolo con via Capecelatrato, un locale deposito di mezzi rubati.

In particolare, nella giornata di ieri, dopo aver costatato la presenza in quella via di due grossi – oggetto di furto denunciato nel mese di novembre – parcheggiati sul marciapiede in modo da ostruire di fatto il percorso pedonale, i poliziotti hanno deciso di intervenire.

Si è così proceduto al controllo dei box e dei garage della zona dove, in un recente passato, peraltro, erano già state recuperate e sgombrate, dalla pubblica via, numerose carcasse di moto e componenti di auto precedentemente rubati.

In uno dei locali controllati, sono state trovate parcheggiate sei moto di varie marche ed uno scooter di piccola cilindrata privo di molti componenti, tutti risultati oggetto di furto.

Recuperati, inoltre, dieci caschi e cinque bauletti per moto.

Il tutto è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.

Continuano le indagini per accertare chi avesse la disponibilità del garage.