PREMIAZIONE “TROFEO DEL MARE”: INIZIATIVA DEL COMUNE

Questa sera, per la cerimonia di Premiazione al Trofeo del Mare, l’amministrazione Comunale ha scelto di offrire agli organizzatori della Marina Militare ed ai ragazzi partecipanti un buffet realizzato con dalla locale condotta Slow Food.

“Celebriamo il mare, risorsa e cuore pulsante di Taranto, e celebriamo la gastronomia di tradizione e qualità. Abbiamo scelto Slow Food per incentivare il gusto al bello ed alla cura ed al rispetto di se e dell’ambiente. Sono questi i valori portati avanti in tutti gli ambiti dell’iniziativa, era giusto che venissero rispecchiati anche nel cibo” spiega L’assessore Tilgher. “Faremo festa all’insegna del motto mettiamo in tavola un futuro migliore” dichiara il fiduciario Vincenzo De Benedetto, sarà un’occasione per approfondire la nostra conoscenza sui cibi locali, essere informati su tutti i passaggi della filiera produttiva che ha ricadute sulla quotidianità, sui nostri paesaggi e sul prezzo del prodotto finito”. Presente all’evento il segretario regionale di Slow Food Puglia, Salvatore Pulimeno, che fa da eco al fiduciario tarantino ci dice che per Slow Food, salute e benessere devono andare a braccetto con piacere e gusto.

Quindi, questa sera appuntamento in villa, dove la rete di volontari e attivisti di Slow Food Taranto è pronta a mettere in campo le competenze e il giusto entusiasmo, al servizio di grandi e piccoli, all’insegna della convivialità e della passione per il cibo buono, pulito e giusto.

