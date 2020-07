PRESENTATA L’EDIZIONE 2020 DE L’ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE

Al via, tra poco meno di una settimana, l’edizione numero sedici de “L’Angolo della Conversazione l’ormai storica rassegna culturale estiva promossa dallo Yachting Club col supporto della Bcc di San Marzano e in collaborazione con la libreria Ubik di Taranto, la Mondadori bookstore di via De Cesare e altri partner tra cui Programma Sviluppo. La manifestazione, quest’anno, si avvale anche del patrocinio del Comune di Taranto. Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso lo stabilimento balneare di San Vito, svelato il calendario di appuntamenti che gli organizzatori hanno approntato in poco tempo sfidando le difficoltà e le prescrizioni legate al Covid-19. Sei, per ora, gli eventi serali in programma tra luglio e agosto e che spazieranno dai libri all’intrattenimento, dal teatro agli incontri con esponenti del panorama culturale e giornalistico nazionale. Si parte il 16 luglio quando salirà sul palco Gabriella Nobile, imprenditrice milanese ma tarantina di nascita per presentare il suo primo libro “I miei figli spiegati a un razzista”. Il 23 luglio doppio appuntamento con Lercio.it, dal 2012 uno dei siti internet più popolari d’Italia che produce a getto continuo irriverenti “fictional news”: la presentazione in anteprima del loro ultimo libro “Vero o Lercio?” e a seguire il loro tradizionale spettacolo satirico “Lercio Live 2020”. Il 30 luglio, sarà la volta di Stella Pulpo, affermata blogger tarantina trapiantata a Milano e già con diversi libri in curriculum. Al pubblico dello Yachting farà conoscere il lavoro più recente “Esserti Fedele Sempre (o forse no)”. Il 6 agosto, incontro con un’altra autrice, Maria Carmela Ostillio, sempre originaria di Taranto ma residente a Milano dove è docente responsabile di Brand Management presso l’università Bocconi. Presenterà il suo libro dal titolo “Personal Branding” affrontando uno dei temi più caldi nel dibattito manageriale. Il 13 agosto, invece, tornerà nella sua Taranto, Michele Cassetta, medico col pallino della comunicazione che parlerà del suo libro “La Mente Latente” proponendo anche un interessante spettacolo-racconto che unisce scienza, filosofia e la musica dal vivo del trombonista Gianluca Petrella. A chiudere l’edizione 2020 del l’Angolo della Conversazione sarà un vero e proprio evento che avrà come protagonisti Serena e Stefano Andreotti, due dei figli del senatore a vita Giulio Andreotti, che presenteranno in anteprima nazionale il volume dal titolo “Diari Segreti”, in cui hanno raccolto e curato i preziosissimi appunti personali del padre. A fare gli onori di casa è stato l’amministratore dello Yachting, Gianluca Piotti, felice di poter puntare anche quest’anno sull’angolo culturale. . Il vicesindaco e assessore comunale alla cultura Fabiano Marti ha speso parole di elogio per l’iniziativa griffata Yachting Club. . Anche l’assessore regionale allo sviluppo economico, Cosimo Borraccino, si è soffermato sul valore della cultura. . A sostenere con decisione la rassegna dello Yachting la Bcc di San Marzano. Il neo presidente Emanuele di Palma non ha dubbi sulle strategie per provare a rilanciare l’economia. . Tra i sostenitori de L’Angolo della Conversazione anche Programma Sviluppo, presente in conferenza col suo direttore generale Silvio Busico. .

No related posts.