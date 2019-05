In merito a una notizia di cronaca giudiziaria da noi diffusa il 9 marzo scorso, a proposito di una presunta truffa ai danni del Comune di Ginosa, precisiamo che tra le persone assolte figura anche l’ing. Enrico Grilli che, quindi, non risulta condannato per l’unica imputazione che gli era stata contestata in quel processo.

