PREVENDITA SARNESE-TARANTO, ECCO DOVE

Il Taranto F.C. 1927, in merito alla gara Sarnese-Taranto – in programma domenica 23 settembre 2018 alle ore 16:00 presso lo stadio “Felice Squitieri” di Sarno e valevole per la seconda giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2018/19- informa i proprio tifosi che sarà possibile acquistare i biglietti – tramite il circuito “Posto Riservato” come già comunicato in precedenza – recandosi esclusivamente presso il punto vendita autorizzato Pausa Caffè sito a Taranto in Viale Trentino, 5B-7 (tel. 099/7351116).

La Società, inoltre, comunica che dopo la riunione del GOS, la trasferta di Sarno è aperta senza restrizioni a tutti i tifosi rossoblù e ribadisce che saranno riservati alla tifoseria tarantina 500 tagliandi al costo di euro € 10,00 + prevendita.