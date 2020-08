PRISMA TARANTO, AL VIA LA STAGIONE SPORTIVA 2020/21

La Prisma Taranto Volley ha iniziato la sua stagione sportiva, questo pomeriggio, presso il PalaFiom.

Alla presenza dello staff dirigenziale, medico sanitario e della stampa, il Presidente del sodalizio ionico Tonio Bongiovanni, insieme ad Elisabetta Zelatore, al direttore generale Antonio Laforgia, al consigliere d’amministrazione avv. Raffaele Di Ponzio, all’avv. Gianluca Mongelli e al coach-manager Vincenzo Di Pinto, ha voluto porgere il proprio saluto alla squadra in vista dell’inizio delle attività sportive legate alla nuova stagione.

«Ci ritroviamo ai nastri di partenza di una nuova stagione: dopo 23 anni di attività nel mondo del volley, abbiamo ancora voglia di metterci in discussione e regalare alla città di Taranto l’opportunità di mettersi in mostra nello sport e, in particolare modo, nella pallavolo – affermano Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore -. Abbiamo costruito un gruppo di lavoro importante: sarà fondamentale la sinergia tra società, atleti, staff tecnico e staff medico. Per conseguire i risultati c’è bisogno del contributo di tutti. Voglio ringraziare anche tutti i collaboratori: dalle figure storiche del nostro staff medico-sanitario a tutti coloro che si sono messi a disposizione, fornendo il loro servizio alla società».