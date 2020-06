PRISMA TARANTO, ECCO IL NUOVO PREPARATORE ATLETICO

Nuovo ingresso nello staff tecnico della SDD Prisma Taranto Volley: la società ionica comunica di aver raggiunto l’accordo con il preparatore atletico Alberto Castelli per la stagione 2020/21.

Trentunenne nativo di Taranto, laureato in Scienze Motorie e specializzato in Scienza e Tecnica dello Sport, Castelli entra nel mondo della pallavolo direttamente in Polonia, svolgendo il ruolo di preparatore nelle fila dello Jastrzebski Wegiel, prendendosi cura del settore giovanile del club. Dopo la parentesi estera, torna in Italia, in serie A2 a Spoleto dove mette in evidenza tutte le sue qualità. Un’esperienza che lo aiuta nel suo percorso di crescita e che permette al giovane preparatore atletico di approdare in Superlega con la Sir Safety Conad Perugia.

«Sono orgoglioso di poter dare il mio contributo nella squadra della mia città: rappresentare i colori della città in giro per l’italia in A2 è motivo di vanto. Le esperienze fatte fino ad ora mi sono servite tantissimo: sono state tutte di grandissimo livello e mi hanno permesso di apprendere diverse metodologie usate nelle squadre d’elite. Ho anche avuto modo di confrontarmi con preparatori atletici di club e nazionali, facendo tesoro di alcuni loro preziosi consigli». Nelle vesti di questa nuova avventura, Castelli avrà modo di collaborare anche con coach Di Pinto: «Ci siamo sentiti telefonicamente nei giorni scorsi, non ho ancora avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo ma mi è sembrata una persona eccezionale. Il suo curriculum parla chiaro. Sarà un’esperienza molto importante e formativa: nonostante il mio percorso accademico, sono consapevole che ho ancora tanto da imparare».

Castelli ricoprirà un ruolo importante, insieme allo staff medico, per lo stato di salute degli atleti: una figura che arricchisce, ulteriormente, l’organigramma della SDD Prisma Volley.