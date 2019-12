QUALITÀ DELLA VITA, TARANTO SALE: SCALATE 12 POSIZIONI

Bel balzo in avanti per la città di Taranto nella speciale classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24 ore, tenendo conto di diversi 90 parametri (ricchezza, lavoro, trasporti pubblici, clima, e-commerce, ambiente, tempo libero e tanti altri) Il capoluogo ionico si attesta al 92° posto, scalando ben 12 posizioni rispetto al 2018 quando si puazzo al 105° posto, addirittura peggio nel 2017 quando finì sul 109° gradino.

Ecco le percentuali parametro per parametro.



In questa schermata creata dal Sole 24 Ore l’andamento storico della città di Taranto negli ultimi 30 anni, ovvero dal 1990 ad oggi.



In Italia la città dove si vive meglio per il secondo anno consecutivo è Milano, poi Trento e Bolzano. Ultima in classifica Caltanissetta.

In Puglia la peggiore è Foggia che si piazza al penultimo posto della graduatoria.

Ecco la parte finale della graduatoria.



