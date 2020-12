REGIONE, ARRIVANO GLI AIUTI PER GLI AMBULANTI

Dichiarazione del capogruppo regionale de La Puglia Domani, Paolo Pagliaro.

“Finalmente un ristoro per gli ambulanti salentini e pugliesi, che a fatica tengono in vita un comparto storico in profonda crisi. La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, alla presenza della presidente Capone e dell’assessore al Bilancio Piemontese, ha accolto all’unanimità la mia proposta di articolo aggiuntivo al bilancio della Regione Puglia, per lo stanziamento a fondo perduto di un contributo una tantum da destinare a tutti quei commercianti al dettaglio ambulante che, nell’anno 2020, abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sono felice che sia stata condivisa un’iniziativa che, se approvata in Consiglio regionale, potrà porre rimedio ad una vera ingiustizia sociale: aver dimenticato questa categoria importante del nostro commercio, fortemente penalizzata dal Covid ma finora dimenticata dal Governo nazionale e regionale. Nonostante la sospensione di mercati, sagre e fiere, per gli ambulanti non era stata prevista alcuna forma d’indennizzo, a fronte di redditi pressoché azzerati, pur con tutti i costi e i pagamenti da dover continuare a sostenere.

Potremo così dare una risposta concreta al grido di aiuto che mi è stato rivolto dagli operatori associati ad ANA e UGL, affinché me ne facessi portavoce in commissione e in Consiglio regionale”.