RIPARTE IL PIANO STRADE E MARCIAPIEDI

Dopo il blocco forzato delle attività per l’emergenza Covid-19, l’amministrazione Melucci riparte con i tre lotti dei lavori di rifacimento previsti nel grande piano strade e marciapiedi.

«A Paolo VI – le parole dell’assessore Ubaldo Occhinegro – abbiamo appena terminato via Togliatti con la segnaletica verticale e orizzontale. A breve inizieremo in via Toscana per il rifacimento integrale dei marciapiedi e completeremo via Veneto. Ricominceremo anche a Talsano, in tutte le vie del centro storico».