RIPARTE IL SERVIZIO COMUNALE DI POTATURA DEGLI ALBERI

Dal primo novembre ripartirà il servizio di potatura degli alberi appartenenti al patrimonio comunale.

Il servizio, gestito nel rispetto del regolamento comunale del verde, proseguirà sino al 31 marzo 2019.

Dai cittadini sono pervenute numerose richieste di intervento sulla base delle quali è stato predisposto il programma degli interventi, nel rispetto del criterio dell’urgenza.

Zone quali viale Liguria, via Di Palma, via Messapia, solo per citarne alcune, saranno le prime ad essere interessate dagli interventi di potatura, sí da assicurare massima celerità nella esecuzione degli interventi, come richiesto dai cittadini ai quali l’amministrazione intende dare risposta.

Tale servizio si affiancherà al servizio ordinario di manutenzione del verde urbano che verrà comunque ampliato, in attesa del nuovo servizio quadriennale dell’importo di 15.000.000 di euro, fortemente voluto dall’amministrazione Melucci per segnare il vero punto di svolta nel percorso di recupero del decoro urbano.