RITROVATO CORPO SENZA VITA

Il corpo di un uomo di 91 anni è stato ritrovato senza vita stamani a Taranto. In via Puglie angolo Piazza San Pio X i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una scala per poter accedere all’abitazione attraverso il balcone. Da diversi giorni, stando ad una prima ricostruzione, l’uomo non avrebbe dato notizie di sè. Da qui la chiamata ai Vigili del Fuoco che ha portato alla tragica scoperta. Sul posto anche una vettura della Polizia di Stato. Per quel che concerne il traffico, è stato temporaneamente interrotto l’accesso da Viale Trentino.

