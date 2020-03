In questo momento difficile per l’intera comunità la preghiera e il Santo Rosario sono fondamentali anche a distanza per rafforzare i concetti di comunità e comunione. Pertanto il Rosario di sabato 14 alle ore 17.00 dal Santuario della Madonna della Salute con Mons. Filippo Santoro sarà trasmesso in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre in Puglia, sul sito www.studio100.it e sulla pagina Facebook della nostra emittente.

