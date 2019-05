IL SALUTO DEL COMUNE AL TORNEO INTERNAZIONALE “IL POLO DEGLI ULIVI”

Il saluto dell’Amministrazione al Torneo Internazionale “Il Polo degli Ulivi”.

Sabato pomeriggio l’assessore alla cultura e allo sport Fabiano Marti ha portato il saluto dell’amministrazione al Torneo Internazionale di Paddock Polo 0-4 HP “Il Polo degli Ulivi”, l’evento sportivo ideato e organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Horse Club Piana Degli Ulivi”, presieduta da Nino Piccolo, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.

L’assessore ha potuto così assistere alle finali in cui le squadre si sono contese le Coppe “Histò” e “Donato Carelli”.

“Siamo orgogliosi – afferma l’assessore Marti – che questa manifestazione abbia scelto Taranto e il suo storico Ippodromo per questo Torneo. Queste manifestazioni così ben organizzate possono essere, e sono, un volano per lo sviluppo, per la valorizzazione e anche per il turismo del capoluogo. I giocatori infatti provengono dal sud America e da tutta Europa e possono portare oltre confine il racconto delle nostre bellezze. Alla proprietaria della struttura ippica, Anita Carelli, i complimenti per aver voluto e sostenuto questo progetto che con una buona sinergia tra imprenditori e Istituzioni può solo portare opportunità alla nostra terra.”