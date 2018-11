SANTA CECILIA, PROGRAMMA ED ITINERARI DELLE BANDE

L’Associazione Musicale Culturale “Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia Città di Taranto”, diretta dal Maestro prof.Giuseppe Gregucci, congiuntamente all’Associazione Musicale “Giovanni Paisiello Concerto Bandistico Città di Taranto”, diretta dal Maestro prof. Vincenzo Simonetti, si ritroveranno unite nel Duomo di S. Cataldo alle 03:30 per ricevere la benedizione del Parroco mons. Emanuele Ferro e per accompagnare processionalmente la Statua di S. Cecilia “giù alla marina”, alla chiesa di S. Giuseppe in via Garibaldi, dove seguirà una pettolata per tutti. Alle ore 4:00, con il Patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto, le stesse bande si divideranno in 4 gruppi bandistici che, con i mezzi di trasporto pubblici messi a disposizione dal Comune, si sposteranno per tutto il territorio comunale suonando le Pastorali Tarantine secondo gli itinerari qui allegati redatti rispettando i sensi della viabilità cittadina per limitare al massimo ogni eventuale disagio. Alle 7:30 ci sarà il Passaggio in Arcivescovado e al termine del giro, entro le ore 08:30, le Bande concluderanno il servizio a Palazzo di Città come da tradizione. Alle ore 17:00 dalla chiesa di S. Giuseppe si muoverà la Solenne Processione con la Statua della Santa a cura della Confraternita di S. Cataldo e percorrerà via Garibaldi, via S. Egidio, via Di Mezzo, Pendio la Riccia, Piazza Castello, via Duomo con ingresso nella Basilica di S. Cataldo. La Processione sarà accompagnata dalle Pastorali suonate dalla Grande Orchestra di Fiati “S. Cecilia” città di Taranto. Alle ore 18:30 Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Taranto, mons. Filippo SANTORO celebrerà la Santa Messa animata dal coro dell’oratorio della Cattedrale e con la partecipazione dei musicisti. Al termine della Messa il simulacro di S.Cecilia sarà riportato in piazza Duomo per la benedizione conclusiva. A seguire tradizionale pettolata al suono delle Pastorali.

ITINERARI DEI GIRI BANDISTICI DEL 22 NOVEMBRE 2018, FESTA DI SANTA CECILIA, PER

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

CON IL PATROCINIO DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA

DEL COMUNE DI TARANTO

1° GRUPPO BANDISTICO a cura della GRANDE ORCHESTRA DI FIATI S. CECILIA

Dalle ore 04:00 alle ore 08:00

QUARTIERI: BORGO ‐ TRE CARRARE/SOLITO ‐ CITTA’ VECCHIA

BORGO

• Banda a piedi: Via Matteotti, via Margherita, via Anfiteatro, via Cavour, via D’Aquino, piazza della Vittoria, via D’Aquino, via Acclavio, via Mazzini, via Berardi, via Anfiteatro, via Nitti, via Di Palma.

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: via Crispi, Corso Umberto, via

Duca degli Abruzzi, piazza Bettolo, via Pitagora, via Pupino, Corso Umberto, via De

Cesare, via Pitagora, via Margherita, Corso Umberto, Corso Due Mari, Lungomare Vittorio Emanuele, piazza Ebalia; via Oberdan, via Cavallotti, viale Virgilio, via Duca degli Abruzzi, via Bruno Francesco, Piazzale dell’Ospedale SS. Annunziata; via Minniti, via Dante, piazza Marconi, via Nitti; via Oberdan, via Crispi, via Mazzini, Piazza Ramellini.

TRE CARRARE/SOLITO

• A seguire spostamento banda nel pullman con diverse soste in: via C. Battisti fino a via Polibio.

• Banda a piedi: via Polibio, Via Plateja, via Pacuvio, via G. Messina, via Lupoli fino ad angolo via C. Battisti.

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: via C. Battisti fino a Via Zara.

• Banda a piedi: via Zara, via Amalfi, via La Spezia fino ad angolo via C.Battisti.

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: via C. Battisti; via Loiacono, via

Venezia; via Ancona, via Pisa; via Plateja, via O. Flacco.

CITTA’ VECCHIA

• A seguire spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Da discesa Vasto per via Garibaldi fino a Piazza Fontana.

• Banda a Piedi: Piazza Fontana, via De Tullio, Via Duomo, Arcivescovado, Via Duomo,

Piazza Castello, Palazzo di Città.

2° GRUPPO BANDISTICO a cura della GRANDE ORCHESTRA DI FIATI S. CECILIA

Dalle ore 04:00 alle ore 08:00

QUARTIERI: PAOLO VI ‐ LIDO AZZURRO ‐ TAMBURI

PAOLO VI

• Piazzale dell’Ospedale S. Giuseppe Moscati;

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Viale P. Nenni, Viale del

Turismo, via A. De Gasperi, Parco del Mirto, Via del Lavoro, Via Sommovico; Corso B.

Buozzi, viale dell’Artigianato, via dell’Agricoltura, Corso Buozzi, Viale Cannata, Piazza

Giambattista Tedesco, Viale Cannata, Viale della Repubblica.

LIDO AZZURRO

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Via Calata Carbonaro, via Calata

Penna Inversa, via Calata Paolo Cocuvio; Corso Calata Pesculli; Via Calata Saraceno;

Via Calata Penna dritta; Via Calata Saraceno; Via Calata Proficchia.

TAMBURI

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Via F. Troilo; Via Lisippo; via

Savino; Piazza Gesù Divin Lavoratore, Via De Amicis, via Pirandello, Via Deledda, Via

Pascoli, Via Parini, via Masaccio, Via Michelangelo Buonarroti, via Lisippo, Via

Foscolo, via Archimede, Via Verdi, Via Orsini, Via Galeso, via delle Sciaie, Via

Machiavelli, via Orsini, Via Porto Mercantile, viale Duca d’Aosta, Piazza della Libertà.

3° GRUPPO BANDISTICO a cura della BANDA PAISIELLO

Dalle ore 04:00 alle ore 08:00

QUARTIERI: MONTEGRANARO ‐ SALINELLA ‐ TARANTO 2

MONTEGRANARO

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Viale Unicef, Piazzale Paolo Borsellino, Via Carducci, Via Lago D’Arvo, Viale Magna Grecia, Piazzale della Concattedrale in viale Magna Grecia, via Dante, Via Leonida, Viale Virgilio, Via C. Sorcinelli, via e piazza Medaglie D’oro, Via Laclos, Via Diego Peluso, Via Japigia, Corso Italia, via Abruzzo, Viale Virgilio, Via Campania, Via Umbria, via Salento, Viale Liguria, via Lucania, via Lombardia, Viale Magna Grecia fino alla rotonda di Corso Italia, Viale Magna Grecia per via Dalmazia, Via Ancona, via Lago di Bolsena, viale Magna Grecia, Giardini Virgilio.

SALINELLA e TARANTO 2

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Via Lago di Viverone, via Lago di Scanno, Corso Italia, Via Lago di Garda, Via Lago di Bracciano.

• Banda a Piedi: Via Lago di Monticchio, via Golfo di Taranto, Clinica Villa Verde.

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: via Golfo di Taranto, via Lago di Nemi, Viale Pirro, Via Scoglio del Tonno, Via Ospedalicchio, via Lago di Pergusa, via Cripta del Redentore.

4° GRUPPO BANDISTICO a cura della BANDA PAISIELLO

Dalle ore 04:00 alle ore 08:00

QUARTIERI: TALSANO –TRAMONTONE – SAN VITO ‐ LAMA

TALSANO

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste dall’inizio di Corso Vittorio Emanuele II fino a Piazza della Vittoria.

• Banda a piedi: Corso Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi, via S. Francesco d’Assisi, via

Sanguzza, via Montegrappa fino a Corso Vittorio Emanuele II.

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Corso Vittorio Emanuele, via Maglie, via Giotto, via Savino fino all’incrocio di Corso Vittorio Emanuele.

• Banda a piedi: via della Cabina, via Lorenzo Bernini, via Risorgimento, via Canova, via Settembrini fino a viale Europa.

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Viale Europa, via A. Maiorano, via F. Como.

TRAMONTONE ‐ LAMA ‐ S. VITO

• Spostamento banda nel pullman con diverse soste in: Via Mediterraneo, via Carlo Magno, via Gregorio VII fino alla Chiesa di S. Egidio, via S. D’Acquisto, svolta alle spalle dell’Hotel Daniela per via Lama, via Carlo Magno, via Gregorio VII (sx), via Biancospino, Circonvallazione dei Fiori (sx), via Lama, via Brigantini, via Lucci Marini, via Lido Bruno, via Vizzarro (sx), viale Jonio.