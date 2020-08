SCHIANTO SULLA STATALE 106, FERITI E TRAFFICO IN TILT

Potrebbe essere stato un colpo di sonno ad aver provocato il grave incidente stradale avvenuto all’alba di questa mattina sulla Statale 106 Jonica, sulla corsia che conduce a Reggio Calabria in prossimità dello svincolo per Marina di Ginosa. Feriti gli occupanti che viaggiavano a bordo di una Lancia Y, nessuno dei quali sarebbe fortunatamente in percolo di vita. Il conducente dell’auto per cause da accertare e al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Traffico in tilt disciplinato dalla Polizia Stradale. Sul posto oltre alle Forze dell’ Ordine sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 di Ginosa e Marina di Ginosa, oltre a quelli dell’Anas per il ripristino della carreggiata. (Fonte Net1 Tv Ginosa)

